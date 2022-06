RASSEGNA STAMPA. 'Santa': guasto alla fogna, bagni vietati a Punta Pedale - LevanteNews

Oggi, domenica 5 giugno, auguri a Bonifacio. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “Con niente si fa niente”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Santa Margherita Ligure: guasto alla fogna, stop alla balneazione a Punta Pedale. Piscine: bollette sempre più salate, piscine al verde (chi l’avrebbe mai detto ndr)

Sestri Levante: Andersen “Catalano e Mercadini lanciano il Festrival; omaggio a Lodi, maestro visionario”; “Sirianni e Rebaudengo sul palco con Quaglia”. Elezioni a Chiavari, Cicagna (e Pieve Ligure ndr): “Manca una settimana”; “Messuti anticipa gli assessori: Stanig e Michela Canepa in giunta”; “I sindaci al fianco di Bettoli in piazza San Giovanni”. Chiavari: mercoledì pomeriggio in Regione, conferenza dei servizi sul depuratore. Chiavari: Festival della Parola “Tributo a Pasolini nei cent’anni della nascita (taglio basso sotto l’Andersen ndr).

Rapallo: nasce il primo gelato alla prescinsea. Santa Margherita Ligure: unione civile in Comune tra Gianluigi Campodonico e Giovanni Di Meo. Portofino: Villa Altachiara, si avvicina il sequestro, a rischio i lavori di recupero della dimora. Portofino: parata di Vip nel fine settimana.

Camogli: stazione ferroviaria con le toilette chiuse e degrado delle strutture. Recco: oggi la giornata dello Sport. Recco: due nuove attività, così il commercio prova a ripartire. Recco: iniziata la demolizione dello storico bar Il faro.

Ne: una giornata per Garibaldi a 140 anni dalla scomparsa.