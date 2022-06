Pesca 3/ Trofeo Garbolino, stravince Botto, Cordano guida la classifica - LevanteNews

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Nel Laghetto La Fiora di Massa, domenica scorsa è andata di scena la seconda prova del Trofeo Garbolino, riservato agli atleti sponsorizzati dalla casa francese e con l’esclusivo utilizzo delle superlative canne Roubasienne appunto dello Sponsor tecnico di casa Fima Chiavari. La robustezza e versatilità degli attrezzi hanno permesso di contenere le sfuriate delle grosse carpe, nella pesca corta del sotto riva o a galla alla massima estensione dei 12-13 metri.

Classifica gara

Enrico Botto (Fima) se c’è da pescare con la canna ad innesti lunga a galla, è un vero mago e il peso del pescato lo dimostra 47.000 punti ossia la bilancia dell’impianto sportivo si è fissata senza esitazione sui 47 kg di carpe, proclamandolo vincitore assoluto della prova. Al secondo posto Alberto Cordano (Fima) con circa 10 kg in meno di catture, 30.380 punti. Terzo posto ad un altro noto atleta dello sponsor francese, Alberto Cò (Fima) con 26.900 punti.

Ma casa Fima ogni anno si arricchisce di “esperienza” e Giuseppe Galletti (Fima) si è subito fatto rispettare con il quarto posto assoluto e 18.570 punti, seguito al quinto da Rinaldo Superchi (Fima) con 16.880 punti.

Classifica generale:

Dopo due prove conduce Alberto Cordano a tre penalità, seguito da Alberto Cò a 5 pen, e Enrico Botto a 6 pen (pesa il 5° della prima prova); quarto posto per Rinaldo Superchi, seguito al quinto assoluto da Basilio Bellusci. Chi segue in classifica avrà modo di recuperare con le prossime prove di giugno, sempre per tale specialità si svolgeranno negli impianti privati chiamati in gergo “carpodromi”. Poi a luglio inizieremo a fare sul serio a Giacopiane, ma avremo modo di riparlarne a suo tempo.