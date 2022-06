Pesca 2/ A Rezzoaglio campionato provinciale, domina Valerio Govi - LevanteNews

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Si è svolto in Aveto a Rezzoaglio, organizzato dal Fly Club GE per conto della Sezione Fipsas di Genova, la prima parte di Campionato Provinciale valido come Selettiva degli italiani di pesca con la mosca 2023. Sabato e domenica scorsa, sotto la supervisione del Consigliere federale Giorgio Filippone, i migliori moschisti “genovesi” si sono dati battaglia a son di trote selvatiche cavedani e vaironi, “subito misurate e rilasciate” catturate con le imitazione di insetto, in “bollata” o appena sotto con piccole “ninfe” e fili decisamente sottili. I concorrenti divisi in box, ciascuno 150 metri, dovevano in tre ore catturare il maggior numero di pesci, mantenendo comunque il massimo rispetto per la preda e dell’ambiente fluviale circostante. Tutt’altro che facile distinguersi dagli altri, tutti provetti moschisti e molti di questi più volte vincitori di titoli italiani.

Due giornate avvincenti, ma su tutti emerge il “Dominatore assoluto” Valerio Govi (Fima/Garbolino) con due sole penalità (1+1) e 21.980 punti, doppia il diretto inseguitore Giancarlo Gazzolo (Flyge) a 3 penalità (1+2) e 10.415 punti; terzo gradino assoluto per Mauro Maggioni (Flyge) anche lui a 3 penalità ma meno punti 10.025.

Questo podio non è definitivo, per proclamare il vincitore del Titolo di Campione provinciale ci sarà una ulteriore sfida, o meglio “SuperSfida” che si giocherà tra i migliori 12 di queste due prove, ed oltre al Titolo ci sarà l’ulteriore selezione per gli Italiani 2023.

Ecco i nomi di coloro che si giocheranno “tutto” per proseguire il viaggio italiano:

Valerio Govi (FIMA), Giancarlo Gazzolo (FLYGE), Mauro Maggioni (FLYGE), Bruno De Benedetti (FLYGE), Andrea Pucci (FLYGE), Pietro Greggio (FLYGE), Michele Fiori (FLYGE), Claudio Marino (FIMA), Alessandro Barbieri (FLYGE), Edoardo Ginocchio (FIMA), Luca Greggio (FLYGE), Francesco Palomba (FIMA)

Ora nel Gruppo Mosca Fima l’attenzione è rivolta allo Zonale di Selezione per gli Italiani Mosca 2022. Massima concentrazione per la trasferta in Toscana per le quattro prove organizzate da FIPSAS Firenze nei prossimi giorni di giugno per i qualificati dai Provinciali 2021 di Liguria e Toscana. Per FIMA hanno acquisito il diritto nel 2021: Valero Govi, Francesco Palomba, Claudio Marino, Edoardo Ginocchio e Samuele Brizzolara.