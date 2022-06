Pallanuoto M/ Rapallo sconfitto a Carrara, salvezza ancora da conquistare - LevanteNews

Da Rapallo Nuoto

CAMPIONATO DI SERIE B – Girone 2

C.N. Marina di Carrara – Rapallo Nuoto 7-5 ( 1-0, 2-3, 2-1, 2-1 )

Rapallo Nuoto: Serra, Scarsi, Brolis L. , Sgherri 1, Oliva 2 , Garau 1 , Josipovic , Trovò , Benvenuto M., Benvenuto R., Brolis F 1 , Grasso , Stella (C) . All. Presti L.

Superiorità numeriche: Rapallo 2/8 , C.N. Carrara 1/5 + 1R

Il Rapallo cercava risposte dopo la pessima prestazione contro la US Locatelli . La squadra ha dato buoni segnali tenendo testa ad un Carrara meritatamente in lotta per il secondo posto che permetterebbe l’accesso ai playoff . La testa ora è rivolta all’impegno casalingo di sabato prossimo contro la Waterpolo Roma dove un risultato utile permetterebbe di chiudere il discorso salvezza prima dell’ultimo turno di campionato .