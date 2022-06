Pallanuoto M/ Camogli ko contro la Canottieri, mercoledì gara 2 - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

“Diventa anche difficile commentare questa prestazione“, spiega Mister Angelo Temellini, “La cosa che mi dispiace maggiormente è che la Canottieri ha vinto senza neanche fare troppa fatica. Abbiamo approcciato male, subendo dei gol figli di ingenuità e distrazioni e così, contro una squadra forte, non si va da nessuna parte. Resto ancora fermamente convinto che il vero Camogli abbia tutte le possibilità di vincere mercoledì e di tornare qui a giocarsi le proprie possibilità, ma per farlo ci vuole una prestazione completamente diversa da quella che abbiamo visto ieri. Rimbocchiamoci le maniche, analizziamo tutto quello che non è andato, e pensiamo solo a gara 2. La delusione è tanta, ma tra 3 giorni si scenderà nuovamente in vasca e dobbiamo avere chiaro l’obiettivo di tornare qui sabato prossimo“.