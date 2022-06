Lavagna: "Officina" discute sui quesiti referendari" - LevanteNews

Da Aurora Pittau e Guido Stefani, Officina Lavagnaese

Martedì 7 Giugno 2022 h. 18.00. Officina Lavagnese invita i cittadini al circolo Boggiano in Galleria Cavour 35 a Lavagna, e propone la presentazione dei 5 quesiti referendari ed una discussione al riguardo. Coordinano Guido Stefani e Aurora Pittau, consiglieri comunali a Lavagna, e presenta una lettura dei quesiti e del loro significato Alessio Chiappe, docente di diritto e segretario PD Tigullio.

Officina Lavagnese, con questo incontro esplicativo riguardante il referendum del 12 giugno 2022 su 5 quesiti abrogativi in materia di giustizia, spera di poter dare un servizio adeguato, proponendosi di informare i cittadini, di discutere con loro e di capire meglio il significato dei quesiti, visto che purtroppo si è data poca visibilità in questo periodo pre-elettorale e le idee di molti non appaiono tanto chiare.

Nella diciottesima tornata referendaria abrogativa nella storia della Repubblica Italiana (tante sono le occasioni per le quali gli elettori sono stati chiamati alle urne dal 1974) si voterà per abrogare o mantenere in vigore i testi di legge proposti.

Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.

Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto il 18° anno di età il 12 giugno 2022 e i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), possono votare all’estero.