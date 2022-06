Il fallito di talento - LevanteNews

Accontentarsi di ciò che la vita offre quotidianamente, comprendere che “l’ambizione è sabbia” (Ecclesiaste – 200 aC), che la “fama è fumo” (detto medievale) e che “poco mi serve” (cit. V. Chlebnikov), vale come un sapere perdente.

In sostanza, avvezzi a modulare e cadenzare l’esistenza quotidiana in un surplus di traguardi vana-gloriosi, i presupposti di benessere rintracciabili in obiettivi disponibili, senza richiedere imprese annibaliche, slittano in men che non si dica in una critica escludente.

Il paradigma contemporaneo non alimenta idee alternative, senza valide giustificazioni, ad una rincorsa competitiva da “mi vedono, dunque esisto” alla JP Sartre.

A ribadire il concetto, nella spossante ricerca di glorificazione in vita, chiunque prevedesse per sé una visione semplificata dell’esistenza deve essere consapevole del disallineamento rispetto al modello in voga che predilige invece la dimostrazione del superamento del limite.

Su base statistica, la gloria riconoscibile in un’esistenza si veicola in direzioni e modelli rigorosamente econometrici & iconometrici.

Malgrado “il limite mi definisca come essere umano e più ancora come io irripetibile, esclusivo”, citando F. Sciacca, esso diviene paradigma di una identità incompiuta.

A latere, nel limite che è relegare il linguaggio ad obiettivo secondario, il linguaggio stesso diviene l’obiettivo cardine, citando liberamente L. Wittgenstein, per “costituire il valore del proprio mondo”.

Nondimeno, tale obiettivo svia dalla vetrinizzazione materialista quale oggetto di unanime ammirazione di gran parte della Società incivilita.

Nei fatti, l’ individuo, privo dell’ identità di un esaudito profitto, non desta interesse, non risulta seduttivo.

In conclusione, comparando i modelli umani quotidianamente frequentabili con i rispettivi osservabili indicatori di risultato, rimarco (in rima) l’ innegabile quota di talento di ogni fallito-cuor-contento.