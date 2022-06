Chiavari "Nuovo asilo nido a Rovereto e 'Sezioni primavera'" - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi, candidata sindaco in Chiavari

Se dovessi fare una conta tra le tante richieste e criticità sollevate dai cittadini in questi anni, la più frequente è l’assenza di posti in asili e asili nido. Qualche giorno fa una ragazza, mamma da poco, mi ha detto una frase significativa: “Ci sentiamo soli”. Come lei e il suo compagno, anche tante altre coppie vivono in questa condizione, davanti a un futuro già incerto ci si trova spesso senza supporto. La scelta tra lavoro e famiglia non è accettabile. Il welfare comunale, il più vicino ai bisogni diretti delle famiglie, deve farsi carico delle necessità degli aspiranti genitori. È fondamentale aumentare l’offerta della scuola d’infanzia e degli asili nido in termini orari, di posti a disposizione e di accessibilità economica. Nella scuola elementare di Rovereto, oggi in disuso, vogliamo realizzare un nuovo asilo, mentre nelle altre scuole di quartiere (ad esempio Ri Basso e Sanpierdicanne) ci sono diversi spazi inutilizzati che se razionalizzati e ristrutturati potranno essere dedicati alle cosiddette sezioni primavera per i bambini di 24 mesi, per cui lo Stato mette a disposizione uno specifico finanziamento annuale

È un impegno che mi voglio prendere e una priorità assoluta: Chiavari aumenterà i posti per scuola dell’infanzia e asili nido.