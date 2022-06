Camogli: "Crollo cimitero: lettera-manifesto al sindaco che non ascolta" - LevanteNews

Da Claudio Giovanni Pompei, consigliere comunale e capogruppo “Camogli nel Cuore”

Oggi per le strade della città, con dei manifesti, il Comitato Caligo su Camogli, rappresentante di cittadini e parenti dei defunti coinvolti nel crollo del Cimitero, ha pubblicato una lettera aperta al Sindaco in cui lamenta assenza di dialogo da parte dell’Amministrazione e mancanza di rispetto istituzionale in merito alla comunicazione della riorganizzazione del Cimitero che appare “ogni giorno più incerta”.

Assenza di dialogo nei confronti di Caligo, assenza di confronto in Consiglio Comunale dove il sindaco Olivari non ha mai messo il crollo del cimitero come ordine del giorno ed il gruppo del consigliere Maggioni ha fatto sempre mancare il numero legale (serve la firma di almeno 3 consiglieri comunali ed il mio gruppo può contarne 2, Agostino Bozzo ed io) per autoconvocare un Consiglio Comunale e fare mozioni.

Nessuno vuole fare processi sommari, come ribadisce il Comitato Caligo nella sua lettera,

ma dare risposte ai cittadini e, specificatamente in Consiglio Comunale, vorrei poter parlare delle scelte politiche ed avere chiarimenti a riguardo.

Davvero efficace e rappresentativa della situazione la citazione di Foscolo .