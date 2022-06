Camogli: Banda musicale, domenica 12 concerto degli allievi - LevanteNews

La Banda “Città di Camogli-G. Puccini” è una bella realtà che racchiude in sé il passato e il futuro musicale della cittadina. E proprio per garantire il futuro ha anche una scuola che prepara gli allievi a fare musica non solo nella Banda, ma anche con successo singolarmente o con altre realtà.

Domenica 12 giugno alle 17 il Teatro Sociale ospiterà il concerto degli allievi diretti dal Maestro Gian Carlo Dalorto.

Il programma inizierà con una marcia del libretto da sfilata, cui seguiranno: Farandole da l’Arlesienne di George Bizet; la Virgen de la Macareña, brano della tradizione spagnola; The Pink Panther del compositore Henry Mancini; Bohemian Rhapsody di Freddy Mercury; Lord of the Dance di Ronan Hardinan; Jesus Christ Superstar dall’opera rock scritta da Andrew Lloyd Webber.

Ingresso libero.

