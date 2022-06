Calcio/ Entella, Silvio Merkaj è il più votato dai tifosi - LevanteNews

I tifosi della Virtus Entella hanno scelto il loro MVP: si tratta di Silvio Merkaj. L’attaccante di nazionalità albanese con i suoi 14 gol ha trascinato i chiavaresi fino ai play off.

Il suo approdo a Chiavari è avvenuto nell’estate dopo alcune esperienze in serie D (Igea Virtus, Gelbison Vallo della Lucania, Bitonto, Vasto Girardi).

La Virtus Entella tenterà di blindarlo anche se non mancano le pretendenti tra i cadetti. Come riporta TMW in B sono interessati Bari, Pisa, Como e Ternana.