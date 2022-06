Vernazza: malore su sentiero, grave giovane turista spagnola - LevanteNews

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Ligure – Relazioni Esterne



Malore importante per una giovane turista spagnola di 22 anni oggi sul sentiero tra Vernazza e Monterosso. Quasi giunta a destinazione, è stata colta da giramenti di testa, conati di vomito e vista offuscata. Sul posto è intervenuta la squadra del soccorso alpino e speleologico Liguria con personale medico e i volontari della Croce Bianca di Monterosso. La ragazza (che nel frattempo aveva anche perso conoscenza per un breve periodo) è stata stabilizzata e trasportata con barella Kong fino alla strada. Da qui in ambulanza è stata condotta al Sant’Andrea della Spezia per accertamenti.