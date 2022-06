Sincro/ Oltre 70 punti per le ragazze del Bogliasco - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Con una superba prova corale le nostre ragazze superano i 70 punti dell’esercizio combinato ai campionati italiani assoluti di sincro Savona, uscendo dalla vasca tra l’emozione e gli applausi scroscianti dei presenti.

Nonostante la giovanissima età di quattro delle nostre sette atlete, oltretutto alla loro prima esperienza nella gara più importante a livello italiano, le sirenette biancazzurre prese per mano dalle tre allenatrici più esperte hanno danzato in maniera divina sul pelo dell’acqua esibendo sulle note dei Maneskin dimostrando come il loro percorso agonistico sia soltanto all’inizio…