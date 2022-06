Sestri: "Alla scoperta di...Mario Lodi", premiati i vincitori - LevanteNews

È stata inaugurata questo pomeriggio la mostra “Alla scoperta di… Mario Lodi” presso la sala Bo di Palazzo Fascie, nell’ambito di Andersen Off, le iniziative collaterali al Festival. Contiene le opere dei piccoli partecipanti da tutta Italia al contest “Alla scoperta di Mario Lodi: Storia di Antenna” organizzato dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi, tramite il MuSel, il Sistema Bibliotecario Urbano e Maria Rocca, assieme a Daniela Mangini e Alfredo Gioventù, dapprima allievo poi collaboratore di Lodi.

Perché questa mostra? “E’ stata pensata per il centenario della nascita dello scrittore e maestro sestrese. Sono già tre anni che organizziamo contest, ogni anno un autore diverso. La mostra s’inserisce nella serie di celebrazioni per l’anniversario: mostra bibliografica, laboratori organizzatori dal Museo archeologico con Mancini e Gioventù – spiega Simona Bo, responsabile della Biblioteca – Sono arrivati 360 disegni dalle scuole di tutta Italia, Sestri compresa; le premiazioni dei lavori sono state suddivise per fasce d’età”.

“Bambini e e ragazzi hanno letto con gioia il testo, come il feedback di genitori e insegnanti ci ha restituito. L’idea è quella di invogliare a leggere e a lavorare con le emozioni che la storia suscita, per andare all’incontro all’ignoto, che i bambini sanno abitare. Lo scopo è unire fiaba e disegno, un binomio che dà modo di conoscere storie e rappresentare quello che i giovani lettori scoprono: sotto questo aspetto è stato interessante capire che molti bambini non sapevano cos’è un’antenna – riflette Maria Rocca, curatrice della mostra e mebro della giuria -. Esponiamo tutti i disegni, anche quelli che non sono stati inseriti in gara. I bambini con i loro disegni hanno costruito molti rapporti che noi adulti abbiamo la responsabilità di saper leggere. Quest’anno è stata affidata ai bambini delle scuole La storia di Antenna, “una fiaba che ci porta direttamente ai giorni nostri: la storia di un’antenna che sta per essere buttata e invece recuperata”, le parole di benvenuto alla seconda giornata dell’Andersen Festival pronunciate dall’assessora alla cultura, Maria Elisa Bixio.

I premi sono stati consegnati da Marzia Dentone, conservatrice del Musel: per la fascia 11-13 vincitrice è Irene Semplici (11 anni, di Monteroni d’Arbia, SI); per la fascia 6-10 anni si sono aggiudicati il premio ex equo Martino Conti (8 anni, di Chiavari, GE) e Ariele Giorgio Costa(8 anni, di Cogorno, GE); per la fascia 4-5 vincitore è Gabriele Pini (5 anni, di Sestri Levante, GE). Tutti i partecipanti hanno avuto un biglietto omaggio ridotto d’ingresso al Musel– Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante. per sé e la propria famiglia. Tutte le opere arrivate per il concorso verranno esposte e la mostra rimarrà visitabile fino al 12 giugno. Collegata alla mostra, domenica 5 giugno alle 10.00 ci sarà la passeggiata “Camminando con Cipì” nell’area del Parco Urbano di Monte Pagano, con guida naturalistica del LabTer Tigullio, il centro di educazione ambientale di riferimento per il Comune di Sestri Levante, e lettura animata. Costo di 3 euro a partecipante; necessaria la prenotazione (0185 478530 – iat@mediaterraneo.it).