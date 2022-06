Sestri: auto pirata sperona bici; scooterista cade per evitare la ciclista - LevanteNews

E’ accaduto alle 17.30 nelle gallerie di Sant’Anna a Sestri Levante. Un’uto pirata avrebbe urtata una ciclista provocandone la caduta; una ragazza che seguiva su uno scooter, per evitare la ciclista a terra, è a sua volta caduta. Sul posto il 118 che ha inviato la ciclista in codice giallo e la scooterista in codice verde al pronto soccorso di Lavagna. Presente la polizia urbana di Sestri Levante impegnata, attraverso le testimonianze e con l’aiuto delle telecamere a rintracciare il pirata; a regolare il traffico intensissimo; a ricostruire la dinamica dell’incidente”.