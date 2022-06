'Santa': "scoppia" la fogna, mare vietato a Punta Pedale - LevanteNews

Grave incidente fognario in una giornata in cui le spiagge sono piene di turisti che cercano refrigerio in mare. Alle 15.30, in corrispondenza di Punta Pedale a Santa Margherita Ligure, è “scoppiata” la fognatura che da Portofino confluisce nell’impianto fognario distante poche decine di metri dal punto in cui è fuoriuscita una consistente e continua perdita di liquame, e poco importa provenisse dal Borgo dei Vip. I bagnanti sono stati invitati a spostarsi su altro litorale ed è così iniziata una confusa transumanza. Sul posto guardia costiera, vigili del fuoco, polizia urbana, carabinieri: poi tecnici dell’Asl e Arpal. E naturalmente quelli di Iren, società responsabile dell’inconveniente. L’amministrazione comunale ha dichiarato il divieto di balneazione che sarà revocato solo dopo che Arpal avrà documentato il ritorno alla normalità. I tecnici Iren sono già al lavoro, ma per Santa Margherita, bandiera blu, il danno di immagine è notevole.