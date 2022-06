'Santa': Sant'Erasmo, folla alla processione - LevanteNews

Almeno 400 persone in processione oggi pomeriggio a Santa Margherita per i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo, patrono della marineria. Quest’anno ricorre il 675mo anniversario dalla fondazione della stessa chiesa di Sant’Erasmo, sopra la Pescheria, nel quartiere di Corte. Le celebrazioni sono state organizzate come sempre dall’arciconfraternita dell’oratorio di Sant’Erasmo di Corte, che quest’anno ha un nuovo Priore: Andrea Delpino.

Le celebrazioni sono iniziate ieri, venerdì, alle ore 16 con la distribuzione alla popolazione del “Biscotto del Pescatore” sulla Banchina di Sant’Erasmo. Alle 18 c’è stata la benedizione della “Galletta del Marinaio”, mentre alle 21 sempre sul sagrato della chiesa c’è stato un concerto musicale del “Santemo Group”.

Questa mattina alle 10 c’è stata la messa solenne celebrata da don Gianni Muratore. Presenti le autorità cittadine e le confraternite di Lavagna, Sestri Levante e San Salvatore di Cogorno.

Alle 15.30 è partita la processione sul mare. L’arca del Santo è stata sistemata a poppa del peschereccio Filippo, appartenente alla Famiglia Carpi. In coda al peschereccio i bambini della scuola di vela con i loro optimist e altre imbarcazioni. Il peschereccio si è diretto verso Zoagli: nel mare aperto davanti a Rapallo è stata lanciata in mare la tradizionale corona commemorativa di alloro. Al termine del tragitto in mare, il peschereccio ha nuovamente attraccato alla banchina di Sant’Erasmo, dove erano in attesa per la processione a terra i fedeli, le confraternite, la filarmonica Cristoforo Colombo e i tre grossi Crocefissi dell’Oratorio. La processione era condotta oltre che da don Gianni Muratore anche da don Andrea Buffoli (delegato diocesano delle confraternite) e da padre Raffaello Bertocci, superiore del convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita. Quest’anno la processione ha fatto il percorso lungo, attraversando tutta Corte fino alla stazione di servizio IP. Al termine, come tradizione, i portatori dell’arca di Sant’Erasmo hanno fatto correndo la ripida salita che porta alla porta della Chiesa. Hanno collaborato alla buona riuscita dell’organizzazione anche il gruppo dei “Cristezzanti” di Lavagna, il Comitato festa della Primavera, il Coro parrocchiale di San Giacomo e il Comitato di quartiere di San Siro. Non solo i residenti, ma anche molti turisti si sono fermati al passaggio della processione, o per partecipare al corteo.

L’unica nota stonata è stato il traffico veicolare, che ha assediato il corteo ancora più del solito. Colpa della concomitanza di altri eventi: come il Tributo a Carlo Riva, al Porto di Santa, e soprattutto il raduno di auto d’epoca a Portofino: a fianco della processione sono passate decine di auto antiche.