Recco: week end multi sport, soddisfatto il sindaco Gandolfo - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

“Si preannuncia il consueto entusiasmo per accogliere le iniziative del week end di sport, che si apre oggi a Recco. Judo, vela, pallavolo, ginnastica, surf, tra le discipline sportive, saranno attrattive nel corso del week-end per le famiglie di residenti e turisti che parteciperanno alle manifestazioni dedicate allo sport, tornate a pieno regime dopo le restrizioni dovute alla pandemia. Lo sport è uno dei nostri punti di forza” dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone. Domenica 5 giugno Recco ospita la “Giornata Nazionale dello Sport” un’importante iniziativa, prevista in Lungomare Bettolo, nella zona pedonale dalle ore 10 alle ore 13, con i gazebo dimostrativi di cinque discipline sportive, rappresentate dalle società: Club Amici Vela e Motore, Black Wave, Ginnastica Recco, Pro Recco Judo, Pro Recco Pallavolo. Il coordinamento delle iniziative rientra sotto l’egida del Coni – in collaborazione con l’Amministrazione comunale – che con il suo comitato regionale ha designato la città di Recco dopo il conferimento del titolo di Comune Europeo dello Sport.

Le attività del lungo week end sportivo cominciano oggi alle ore 9 in Lungomare Marinai d’Italia – Darsena G.Pendola con il Vela Day, una giornata di festa con cadenza annuale organizzato dalla Fiv per promuovere lo sport della vela, a partire dai 6 anni di età, organizzato dal Club Amici Vela e Motore. Un’occasione per conoscere il mare ed avere informazioni sull’attività sportiva. Oggi 4 giugno e domani 5 giugno dalle ore 9 alle ore 17.

Sempre oggi 4 giugno in piazza Nicoloso da Recco, dalle ore 10 alle ore 13.30, si svolge l’annuale Trofeo Lorenzo Moltedo organizzato dalla Pro Recco Judo, con la successiva premiazione degli atleti.

Infine domenica 5 giugno farà tappa a Recco (per un aperitivo con la rinomata focaccia al formaggio offerta dal Panificio “Titta Moltedo”) la 36ma edizione del Motoraduno d’eccellenza del Tigullio, organizzato dal Motoclub Rapallo A. Olivari, giro turistico tra le località del Golfo del Tigullio e del Golfo Paradiso.