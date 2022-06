RASSEGNA STAMPA: Baia del Silenzio a numero chiuso e subito esaurita - LevanteNews

Oggi, sabato 4 giugno, auguri a Quirino. Mercati settimanali: Deiva Marina; Ne (a Conscenti dalle 10 con prodotti a chilometro 0); Sestri Levante. Proverbi: “I fatti sono maschi e le parole sono femmine”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il l Secolo XIX. Sestri Levante: Baia del Silenzio a numero chiuso, esaurita fin dal mattino.

Sestri Levante: Andersen, Mario Calabresi e la strage di migranti “Recuperare la nostra umanità”. Casarza Ligure: Premio Fracchia al clou, arriva Giorgio Pasotti. Cavi: la stazione estiva per eccellenza. Lavagna: Pedone ferito, ciclista pirata identificato. Lavagna: diportista cade in mare e muore. Elezioni a Chiavari. “Lanata: depuratore a Leivi, ma il sindaco Centenaro smentisce l’accordo”; “Garibaldi sui posteggi: Abbonamento ai residenti e soste brevi gratuite”; “Bettoli pensa alla delega per la transazione ecologica”. Chiavari: Tigullio design district al via. Chiavari: Festival della Parola “Vanzina con il suo Diario notturno”; “Le terre riscattate dal gioco mafioso nel film di Biacchessi”. Zoagli: casco refrigerante per malati oncologici grazie all’associazionre “Le parole del cuore”.

Santa Margherita Ligure: si arrampica sui palazzi per fare un video, denunciato.

Camogli: San Fruttuoso assediato, “Occorre mettere limiti a scolaresche e comitive”. (Commento: sull’esempio di Sestri Levante avremo probabilmente il numero chiuso. Ma le situazioni sono differenti).

San Colombano: Passo di Romaggi , corretto il cartello stradale. Rezzoaglio: liquorificio, caseificio, e fattoria didattica, il paese si trasforma in palestra del futuro. Rezzoaglio: nasce il Golden Gin, le pagliuzze d’otro nel rio si trasformano in drink.