Pallanuoto M/ Bogliasco piega Florentia nella prima semifinale - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951. Testo di Marco Tripodi

Primo duello: vinto! Nella gara 1 delle semifinali playoff di Serie A2, il Bogliasco piega la Florentia imponendosi 9-7 al termine di una gara estremamente combattuta ma altrettanto corretta.

Il motivo conduttore che contraddistingue le prime fasi di gioco è il botta e risposta continuo tra biancazzurri e gigliati. Ad ogni squillo dei padroni di casa corrisponde infatti la pronta replica degli ospiti. Accade per ben tre volte a cavallo della prima sirena. Alla rete iniziale di Tabbiani e alle due successive di capitan Guidaldi seguono i quasi immediati pareggi fiorentini. Ad interrompere la sequenza è l’unico vantaggio toscano, il 4-3 firmato da Di Fulvio a 2 minuti dal cambio vasca. Un parziale che dura però il tempo di una sola azione. Bogliasco infatti prima trova il pari con Gavazzi, poi prende il largo ancora con la premiata ditta Guidaldi-Tabbiani. Un duplice vantaggio che diventa triplo grazie a Puccio all’inizio del terzo tempo, prima di essere minimizzato dal ritorno della Florentia, in rete con De Mey, in superiorità, e Sordani su rigore. Sul seguente ribaltamento di fronte la massima punizione viene concessa anche ai liguri e realizzata freddamente da Ale Brambilla. A riaccendere la fiammella fiorentina è un clamoroso tiro del portiere Cicali che, direttamente dalla sua porta, sorprende il collega Prian, rimettendo tutto in bilico ad 8 minuti dalla conclusione della contesa.

Il rocambolesco epilogo della terza frazione non sconvolge ad ogni modo l’equilibrio mentale del Bogliasco. Dopo aver trovato il gol del 9-7 con Percoco in apertura di quarto tempo i ragazzi di Magalotti si limitano a gestire il risultato senza più correre grandi pericoli.

Ora la palla passa nel campo toscano. Mercoledì le squadre saranno infatti di nuovo di fronte l’una contro l’altra a Firenze in gara due. L’obiettivo dei locali sarà quello di portare la sfida alla bella, eventualmente in programma sabato prossimo nuovamente alla Vassallo. Il Bogliasco, viceversa, avrà come intenzione l’evitare che ciò avvenga e conquistarsi un posto nella finalissima per la promozione.

“Sapevo che sarebbe stata una battaglia – commenta a caldo il tecnico Daniele Magalotti – sono contento perché i miei ragazzi si sono fatti trovare pronti e siamo riusciti a battere una grande squadra. Siamo partiti un po’ contratti, a differenza loro che invece hanno subito pigiato sull’acceleratore. Poi però abbiamo registrato la difesa e abbiamo sfruttato bene alcune controfughe. Adesso concentriamoci già sulla gara di mercoledì perché sappiamo che non sarà per nulla semplice e che loro saranno agguerritissimi”.

TABELLINO:

BOGLIASCO 1951-R.N. FLORENTIA 9-7

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco 1, A. Brambilla Di Civesio 1, F. Gavazzi 1, A. Bottaro, G. Guidaldi 3, T. Tabbiani 2, F. Brambilla Di Civesio, G. Boero, A. Bonomo, D. Puccio 1, D. Broggi Mazzetti, A. Di Donna. All. Magalotti

R.N. FLORENTIA: M. Cicali 1, G. Chemeri 1, A. Carnesecchi, N. Benvenuti, T. De Mey 2, S. Sordini 1, T. Turchini, L. Dani, P. Chellini, D. Borghigiani, M. Astarita, A. Di Fulvio 2, A. Sammarco. All. Minetti

Arbitri: F. Gomez e M. Gomez

Note

Parziali: 2-2 4-2 2-3 1-0 Uscito per limite di falli Gavazzi (B) nel quarto tempo. Ammonito il tecnico Magalotti (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 1951 2/9 + un rigore e RN Florentia 2/7 + un rigore. Spettatori 150 circa.