Lettere/ "'Santa', il distributore, il degrado, una piazza incompiuta" - LevanteNews

Da Marco Marchi

Dopo due anni di chiusura, il distributore di benzina nel quartiere di San Bernardo a Santa, nota città a vocazione turistica, dà un immagine di degrado. Purtroppo in città non è l’unico esempio ma sembra che gli unici a non accorgersene siano gli attuali amministratori. Strano, visto che sulla comunicazione hanno investito molti soldi dei contribuenti. I residenti del quartiere si aspettano delle risposte. Quando sarà rivalutata l’area? Quando si eliminerà il pericolo per i pedoni? Sono state bonificate le cisterne che contenevano la benzina? Quando si è progettata la nuova piazzetta cosa era previsto al posto del distributore e perché non è stato completato il progetto? Dobbiamo aspettare le nuove elezioni per vedere un cambiamento?