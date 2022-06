Le ricette di Renzo Bagnasco: pasta ai carciofi di Albenga - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco “A tavola con i Liguri” – Editrice Tigulliana

Ricetta

Pasta ai carciofi di Albenga

Ingredienti: 5 carciofi di Albenga, 1/2 kg di pennette rigate, 2 spicchi d’aglio, 1 limone, un po’ di prezzemolo, pepe e sale.

Esecuzione: puliti i carciofi ed eliminate le prime brattee, tagliare la parte delle spine e, spelata la prima parte dei gambi, tagliare tutto a spicchi e tolte le eventuali ‘barbe’ metterli a bagno in acqua e limone per evitare che scuriscano poi bollirli in acqua salata per 40’. Far imbiondire l’aglio in olio e aggiungervi i carciofi pronti e colati, salarli e peparli e tenerveli per qualche minuto; cuocere la pasta, colarla e disporla nel piatto da portata condendola con il soffritto di carciofi da ben rimestare e servirla calda.

I più raffinati non amano la pasta rigata perché non essendo tutta di egual spessore cuoce diversamente: le parti incave, più sottili, cuociono prima di quelle sporgenti. Il sugo non è un problema: si “attacca” anche su quella liscia. Nei carciofi il primo pezzo del gambo contiene più sostanze benefiche antiossidanti e depurative per l’alto contenuto di cinarina che nel resto dell’intero carciofo. Quelli di Albenga sono gli unici che si possono mangiare crudi in pinzimonio.