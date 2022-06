Bere, ribere e poi ancora bere. Qualsiasi porcheria. Per sentirsi adulti e appagati. La movida intesa non come piacevole divertimento, ma come specchio delle proprie incertezze. Tre giovani, uno minorenne, sono stati soccorsi durante la notte dal 118 e trasportati al pronto soccorso di Lavagna per le opportune cure. Tutti i casi si sono verificati a Lavagna. E i carabinieri cercheranno di ricostruire le tappe delle singole ubriachezze.