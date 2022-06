Chiavari: "Scuola, basta parole; servono progetti e sapere dove attingete i fondi" - LevanteNews

Da Davide Grillo, candidato sindaco in Chiavari

“Un video diffuso oggi da una candidata di Messuti, parla costantemente di polo scolastico. Ma siamo come al solito nel solco delle promesse elettorali che hanno davvero poco o nulla di concreto. In merito, non ci sono infatti progetti e soprattutto non si dice alla cittadinanza in quale zona della Colmata dovrebbe essere realizzato il polo. Non solo: che cosa ne sarà di tutti i parcheggi liberi che ci sono dove dovrebbe essere costruito? Ricordo che quella zona sarà soggetta a un grosso impatto, visto che “Avanti Chiavari” è a favore del depuratore territoriale che comporterà tutta una serie di lavori, tra cui interrare gli attuali 650 parcheggi: se bisogna costruire un silos interrato, per molto tempo tutti quei parcheggi non saranno disponibili per centinaia di pendolari. La candidata e il suo partito si sono anche dimenticati di dirci quanti fondi metteranno a disposizione Città metropolitana e Iren per costruire il parcheggio. E poi ancora, non dice dove prenderanno i soldi per costruire il polo scolastico, visto che Iren farà già il parcheggio interrato e ne va da sé che non può fare entrambi i progetti”.

Lo dichiara il candidato sindaco del M5S per Chiavari Davide Grillo commentando un video diffuso sui social da Avanti Chiavari.