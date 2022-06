Chiavari: "Confronto tra candidati sindaci sì', ma solo se pubblico" - LevanteNews

Da Davide Grillo, candidato sindaco in Chiavari

Ci siamo presi un giorno per valutare la proposta fatta da una testata giornalistica su un’incontro tra candidati a porte chiuse. Crediamo fortemente nell’importanza di un confronto ma crediamo altresì che i cittadini debbano essere coinvolti. Non sono stati coinvolti nelle decisioni importanti prese negli ultimi 5 anni e non ci sembra il caso che non possano nemmeno assistere ad un dibattito pubblico. Abbiamo proposto, diversi giorni fa, che questo incontro avvenisse in piazza, magari nella struttura montata per il Festival della Parola la quale sta ospitando centinaia di persone negli ultimi giorni, ma non abbiamo ricevuto riscontro in merito. Vorremmo che venga moderato dalla testata giornalistica proponente ma che sia un momento di condivisione il più ampio possibile e quindi, se non sarà pubblico, valuteremo la nostra partecipazione al forum. Confido che sia un pensiero comune tra i candidati. La politica deve tornare in piazza e non solo nelle reali stanze.