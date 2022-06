Chiavari: confronto tra Candidati, Garibaldi dice sì, solo se pubblico - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi, candidata sindaco in Chiavari

In questi giorni, la redazione locale del Secolo XIX, ha proposto un dibattito tra i candidati. La modalità suggerita, che prevede un confronto chiuso al pubblico in sala consiliare, nelle segrete stanze, non mi convince. Per questa ragione ho chiesto – e so che anche altri colleghi hanno agito in questo senso – di aprire la partecipazione ai cittadini spostando l’evento in auditorium, ritengo sia possibile a Festival della parola terminato, mantenendo le stesse modalità di accesso utilizzate nelle ultime manifestazioni in auditorium, che non hanno avuto limitazioni particolari causa covid.

Purtroppo devo constatare una risposta negativa da parte della testata organizzatrice a cui chiedo di ripensare l’organizzazione altrimenti, a queste condizioni, con dispiacere, non prenderò parte all’iniziativa. Non si può discutere di Chiavari senza i chiavaresi, è una questione di correttezza e trasparenza nei loro confronti. Un conto sono interviste singole, un conto un forum tra candidati. Penso che chi intende amministrare una città non si debba sottrarre alla presenza del pubblico. Già la pandemia ha limitato l’accesso al consiglio comunale rendendo difficile per i cittadini seguire la vita amministrativa della città. Ora, visto che le regole lo consentono, non bisogna aver timore di uscire allo scoperto.