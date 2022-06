Chiavari: come trovare il sole nella tempesta - LevanteNews

“Con il sole nella tempesta” è un libro scritto da cinque mamme che hanno figli con gravi disabilità, tuttavia – come recita il sottotitolo – narra “storie di mamme felici nonostante tutto!”. Jessica Magatti ha fondato l’associazione Espera nel tentativo, riuscito, di sopperire alle carenze del Servizio Sanitario Nazionale che non contempla la figura dell’infermiere pediatrico domiciliare, per ottenere consulenze che aiutino a superare le pastoie burocratiche che si sommano alle ansie e alle paure dei genitori provati dalla scoperta delle difficoltà dei propri figli. Ma ancora va costruita la maniera per comunicare ai genitori le patologie e soprattutto le cure per consentire ai bambini di affrontare terapie e vivere nel modo migliore. Sarebbe importante anche la mediazione di uno psicologo che aiuti a comunicare le diagnosi e a prospettare le terapie.

Nel libro, presentato nel pomeriggio alla Società Economica da Paoloa Pastorelli, possiamo specchiarci anche noi che spesso per timore di ferire, per paura del diverso tendiamo a isolare queste creature che vogliono vivere e hanno spesso una forza straordinaria e hanno bisogno di relazionarsi, come tutti.

Il problema è che vorremmo un mondo perfetto, senza problemi, vorremmo persone sane, belle, intelligenti…perché altrimenti la vita non vale la pena di viverla.

Queste mamme Francesca Brunetti, Alessandra Baruffato, Beatrice Landi, Elisa Bottoli e naturalmente Jessica magatti (e i loro mariti!) hanno raccontato le loro vicende familiari per mettere in comune i loro problemi e condividere le conquiste faticosamente raggiunte e aiutare coloro che si trovano ad affrontare quegli stessi problemi senza avere alle spalle l’esperienza necessaria.

Purtroppo ci si trova ad affrontare non solo le manchevolezze di un sistema che riduce sempre più i fondi ma anche con il retaggio di antichi pregiudizi per cui i figli malati vanno tenuti nascosti, magari fermi a letto invece di stimolarli con fisioterapie.