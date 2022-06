Chiavari città della cultura: le proposte di Silvia Garibaldi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Silvia Garibaldi

“Con la cultura non si mangia” disse qualcuno, si sbagliava. Eventi, mostre, concerti, festival possono rappresentare un vero e proprio volano per l’economia della città, generando un indotto economico-culturale preziosissimo. Servono però spazi adeguati, raggiungibili e attrattivi per poter organizzare iniziative di rilevanza nazionale e caratterizzanti per la città. Chiavari ha tanti luoghi, spesso inutilizzati, da poter destinare ad aree culturali. La mia idea è quella di sviluppare tre blocchi: l’ex tribunale da dedicare all’arte moderna e contemporanea e in cui raccogliere il patrimonio artistico e artigianale chiavarese; Palazzo Rocca e il relativo parco con un museo archeologico e antropologico cittadino; l’Auditorium per musica, teatro, e cultura in generale. Questi tre luoghi devono diventare dei punti di riferimento, ma non possono essere i soli, le iniziative più significative dovranno coinvolgere tutta la città con eventi collaterali. Sul nostro territorio ci sono tante associazioni che si occupano di arte e cultura, la sinergia tra il Comune e queste realtà sarà importantissima per lo sviluppo culturale cittadino.