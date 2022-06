Camogli: "Ex ospedale, no allo svincolo che apra a seconde case" - LevanteNews

Durante l’ultimo Consiglio comunale il sindaco di Camogli, Francesco Olivari, ha annunciato che il complesso dell’ex ospedale è stato venduto a un privato: questi sarà ricevuto in Comune per esporre le proprie intenzioni. Chi lo riceverà? Il sindaco Francesco Olivari, la vicesindaco Elisabetta Anversa, il capo del settore urbanistico Maurizio Canessa?

A Camogli si indica l’acquirente in un noto costruttore che avrebbe intenzione di realizzare nell’ex nosocomio appartamenti con vista sul porto e sul golfo. Neppure se in cambio arrivasse qualche posteggio. Sul tema tace l’opposizione e tacciono i vari Comitati cui è tanto caro l’ambiente.

Su uno dei due edifici, che costituiscono il complesso, grava il vincolo turistico (albergo), sull’altro sanitario (clinica). Molti cittadini chiedono che riguardo ad un eventuale svincolo per uso abitativo (che moltiplicherebbe il valore), l’attuale maggioranza non si pronunci, ma lasci l’argomento in dote alla prossima amministrazione. Gli stabili sono stati abbandonati per anni e non è certo uno in più a cambiare la situazione. I candidati al prossimo turno elettorale potranno esporre in campagna cosa intendono fare dell’ex ospedale. (m.m)