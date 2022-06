Camogli: Dragun, la tradizionale "transumanza" - LevanteNews

In una affollatissima e assolata Camogli si è ripetuto il rito della “transumanza” del Dragun, simbolo del borgo marinaro. L’imbarcazione partita da Largo Simonetti, sua sede durante l’inverno, è giunta a Calata Porto vicino alla storica mancina, percorrendo Via Cuneo, Via XX Settembre, Via della Repubblica e la rampa di San Fortunato. Come tradizione vuole, trasportata su un carrello spinto a braccia dai componenti del Gruppo “Ü Dragun” e dai suoi sostenitori coadiuvati dal presidente Andrea Costa. Poi è stata calata in mare ed armata.