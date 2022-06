Dal comune di Bogliasco

Da domani, domenica 5 giugno, inizia come ogni anno la limitazione al traffico estiva nelle ore serali nel tratto di via Mazzini dall’interazione con via dei Mille fino al passaggio a livello di Pontetto.

La limitazione è prevista domani 5 giugno dalle 18 alle 22,30 mentre dal prossimo fine settimana sarà ogni venerdì e sabato dalle 20 alle 24 per tutto il periodo estivo.