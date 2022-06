A-12: veicoli in fiamme e incidenti tra Deiva e Nervi - LevanteNews

Serie di incidenti nel tratto ligure della A-12. L’ultimo incidente alle 12.54 nel tratto compreso tra Recco e Nervi in direzione Genova; sul posto il 118 e la Polstrada, il traffico al momento è in coda, in attesa che la carreggiata sia liberata dai veicoli incidentati. Sempre in tarda mattinata un veicolo in avaria tra Lavagna e Chiavari in direzione Genova ha provocato rallentamenti. Il più grave problema è derivato dall’incendio di un mezzo tra Deiva Marina e Sestri Levante con l’intervento dei vigili del fuoco di Brugnato e della Polfer; coda fino a tre chilometri.