Riomaggiore: bagni autopulenti h24 - LevanteNews

Entro il 18 giugno il Comune di Riomaggiore sarà dotato di servizi igienici pubblici aperti h24, uno situato a Riomaggiore in via Colombo e uno a Manarola in località Acquarino. Il 13 giugno verrà invece allestito il nuovo parco giochi di Punta Bonfiglio, che è stato oggetto di interventi di riqualificazione. “Il 6 giugno inizieranno i lavori per il rifacimento dei servizi in località Acquarino, a Manarola – ha detto la sindaca Fabrizia Pecunia -. I lavori, salvo imprevisti, dureranno sino al 18 giugno. Il bagno di Via Colombo sarà invece inaugurato il 10 giugno. I servizi a Riomaggiore sono pronti ma a causa del ritardo nella consegna di alcuni materiali, l’allestimento dei bagni verrà effettuato il 6 giugno”.

In questo modo sia Riomaggiore sia Manarola saranno dotati di bagni autopulenti e accessibili h24. Si tratta di un investimento importante pari a 140mila euro. Un investimento finanziato attraverso il gettito della tassa di soggiorno del 2021. “Il Comune di Riomaggiore ha inoltre proposto al Parco Nazionale delle Cinque Terre e a RFI di installare un servizio igienico autopulente h24 per ogni stazione delle Cinque Terre – ha aggiunto Pecunia -. Riteniamo che sarebbe importante avere un servizio di questo tipo operativo tutto l’anno anche nelle stazioni. Ci auguriamo che questa proposta venga accolta”.

Come anticipato, sono quasi ultimati i lavori al nuovo parco giochi di Manarola, che presto sarà inaugurato. “Come già fatto a Riomaggiore negli scorsi anni, anche a Manarola abbiamo predisposto la nuova pavimentazione e saranno sostituiti tutti i giochi esistenti. L’allestimento, a causa di un ritardo nella consegna di alcuni materiali, sarà effettuato il 13 giugno. Un modo, non solo per valorizzare l’area nei pressi di Punta Bonfiglio, ma anche per dare la possibilità ai bambini di Manarola di avere a loro disposizione uno spazio esclusivo per poter giocare e stare insieme”.

Anche in questo caso l’investimento, pari a 72mila, è stato finanziato dalle risorse proventi dalla riscossione della tassa di soggiorno nell’anno 2021.