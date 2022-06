Recco: bar Faro, procede la demolizione, poi il ripristino della zona - LevanteNews

Da Caterina Peragallo, assessore ai Lavoroi pubblici Comune di Recco

Sono partiti e procedono a pieno ritmo i lavori di demolizione del prefabbricato privo delle

occorrenti autorizzazioni adibito a bar (Il Faro) sul lungomare Bettolo.

È giunta a termine la lunga vicenda che mette fine a una situazione di irregolarità – in quel tratto vige il divieto di edificabilità per vincoli demaniali – e che consentirà il ripristino dello stato dei luoghi con una nuova pavimentazione in armonia con quella esistente.