Rapallo: priettano "Top Gun" e il pubblico ritorna al cinema - LevanteNews

Uscito nel 1986 per la regia di Tony Scott e l’interpretazione di Tom Cruise, il film d’avvenura americano riscosse un successo strepitoso anche in Italia. In programma al cinema Augustus di Rapallo fino all’8 giugno, Top Gun Maverick si dimostra ancora oggi in grado richiamare un vasto pubblico.

A staccare iul biglietto alla cassa del cinema Augustus anche un nostalgico sindaco Carlo Bagnasco che coglie l’occasione per invitare i rapallesi ad andare al cunema, uno dei settori più colpiti dalla pandemia.