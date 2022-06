Dal comune di Monterosso suFacebook

Era il 1921 quando ci fu il primo collaudo di quest’auto sul Moncenisio e in seguito la Lambda venne prodotta per una decina d’anni.

A distanza di un secolo vederla sfilare per le vie di Monterosso al Mare è a dir poco suggestivo non solo per la bellezza di quest’auto, ma anche per l’ambientazione di questo paese che sembra adatta ad ospitare ogni epoca.