Lavagna: uomo cade in mare dal pontile, soccorsi inutili - LevanteNews

Un uomo, classe 1955, è caduto in mare mentre si trovava su una banchina del porto di Lavagna. E’ apparso subito in difficoltà. A recuperane il corpo i vigili del fuoco di Chiavari. Poi per oltre mezz’orta il 118 ha cercato di rianimarlo. Inutilmente. Dal Colombo era anche pronto a decollare l’elicottero Drago per trasportare il paziente al San Martino. Erano le 19.oo Sul posto i carabinieri ma soprattutto la Guardia costiera cui è affidata l’inchiesta e che avrebbe ascoltato alcuni testimoni. Occorre capire per quale causa l’uomo sia finito in mare. Se abbia ad esempio inciampato o abbia perso l’equlibrio a seguito di un malore. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che probabilmente ne disporrà l’autopsia.