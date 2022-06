Chiavari: replica di Silvia Garibaldi al video di Messuti - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi, candidato sindaco in Chiavari

Cari cittadini, ancora una volta vengo attaccata, offesa e denigrata da Federico Messuti, un uomo che si presenta in modo strumentale come successore di Di Capua ma che di Marco – che purtroppo non c’è più – non ha sicuramente ereditato né lo stile né la serietà.

Sono sempre aperta al confronto, anche duro, sui temi che riguardano la città, ma in questa campagna elettorale mi trovo ogni volta a dover replicare non su punti del mio programma ma ad attacchi beceri alla mia persona, al mio gruppo e a chi mi sostiene.

Ho le spalle larghe e non mi lascio intimidire facilmente da atteggiamenti da bulli, da cittadina resto però disgustata da questi tentativi di ridicolizzare e denigrare ogni avversario. Oggi è toccato a me, domani toccherà a qualcun altro, la macchina del fango non guarda in faccia nessuno. Voglio dare un consiglio a Messuti, già indicato da Belsito a commissario della Lega a Sestri Levante, e candidato al comune di Santa Margherita Ligure: non si lasci più influenzare e non rinunci alla sua autonomia. Credo capirà.

Ringrazio gli altri candidati per i messaggi di solidarietà. Ai tanti sostenitori del gruppo civico che rappresento e che mi stanno scrivendo, prometto di non cedere a queste provocazioni e mi batto perché nessuno ne sia di nuovo vittima. Proseguirò nel mio impegno con la caparbietà, la serietà e la correttezza che mi contraddistinguono.