Chiavari: "Migliorare l'offerta turistica, partendo dai giovani" - LevanteNews

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

“E anche quest’anno sentiremo lodi sperticate per i flussi turistici nella nostra regione. Ma ancora una volta, se la gente sceglierà la Liguria, sarà perché avremo vissuto di rendita. È la rendita di un territorio bello da sempre, con caratteristiche però non ancora pienamente valorizzate. E quando vengono valorizzate, il merito è quasi sempre dei cittadini che si rimboccano le maniche e non certo delle amministrazioni. Chiavari, ad esempio, può avere molto di più. Può ambire a un turismo più corposo, avendo in sé le potenzialità per rappresentare una meta di prim’ordine, e non come succede oggi quale fanalino di coda rispetto a località limitrofe, continuamente promosse dal centrodestra come biglietto da visita della Liguria. Basterebbe valorizzare gli aspetti caratteristici di Chiavari, rendendoli fruibili a beneficio del turista, ma ancor prima del cittadino, che deve godere dei frutti economici dei flussi e avere la piacevolezza di vivere in una città florida e accogliente. È, la nostra, la visione di una Chiavari dove spendere il proprio tempo, vivere la propria quotidianità e svolgere la propria professione possa essere non una possibilità, ma una scelta”.

Così, il candidato sindaco del M5S per Chiavari Davide Grillo.

“Come rendere questa visione una realtà? Come M5S, tenendo la barra dritta sull’identità della nostra città, abbiano disegnato un percorso composto da cinque tappe fondamentali. Al centro c’è l’idea che Chiavari abbia bisogno di un salto di qualità capace di rafforzare l’offerta turistica. Ad esempio, cosa offre la città ai giovani? I ragazzi vogliono spazi ludici, spazi dove potersi esprimere, dove fare sport e socializzare, dove avvicinarsi all’arte e alla cultura. Spazi che poi sarebbero fruibili anche ai meno giovani e di riflesso sarebbero disponibili per chi a Chiavari ci viene in vacanza. Non c’è turismo vero senza offerta, decoro e servizi”.

“Anche il commercio cittadino attende da tempo una svolta. A questo proposito, accogliamo positivamente l’elezione di Leonardo Pessagno, scelto come nuovo presidente dell’Ascom: avendo egli anche un albergo, e dunque un consolidato background turistico e commerciale, auspichiamo possa interpretare al meglio le esigenze del settore chiavarese”, conclude Grillo.