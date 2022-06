Chiavari: Festival della Parola,incontro tra generazioni - LevanteNews

Da Ente Forma

Un incontro tra generazioni; tra gli allievi di oggi e quelli che, terminato il ciclo formativo, sono inseriti nel mondo del lavoro e hanno avviato nuove imprese. Ma anche un uscire dalle aule e incontrare le persone in piazza per raccontare loro l’offerta formativa. Con questi obiettivi Ente Forma parteciperà al Festival della Parola di Chiavari. L’ente di formazione con sede a Chiavari e La Spezia sarà protagonista di un incontro sabato 4 giugno tra le 9:30 e le 12:30 in piazza N.S. dell’Orto sotto la grande tensostruttura trasparente.

“Ostinazione” è il tema di quest’anno del Festival e Forma lo declinerà nell’ambito della formazione: “FORMArsi per non Fermarsi” è il titolo dell’appuntamento. Protagonisti, come detto, saranno gli ex allievi inseriti nel mondo del lavoro: da quelli diventati impresa, a quelli che, a loro volta, hanno continuato (con ostinazione) a investire nella formazione; dialogheranno con gli allievi che attualmente stanno seguendo i corsi di Ente Forma.

Siamo contenti di questa opportunità e ringraziamo gli organizzatori per l’invito. Per i nostri ragazzi sarà importante incontrare chi ha fatto il loro stesso percorso, come lo ha affrontato e dove è arrivato. E il messaggio che vorremmo lanciare ai giovani è che, in ogni ambito, nessuno ti regala niente. I risultati si ottengono con impegno e con ostinazione.

Ente Forma è un ente di formazione professionale riconosciuto da Regione Liguria che si propone – con ostinazione – di formare professionalmente giovani e adulti.

Mediamente l’80% dei partecipanti ai percorsi di Ente Forma è inserito nel mercato del lavoro.