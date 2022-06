Chiavari: all'Auditorium il Silenzio del mondo" di Tommaso Avati - LevanteNews

Dall’Istituto Assarotti per Sordomuti

La Fondazione Istituto Assarotti per Sordomuti di Chiavari è lieta di presentare il libro di Tommaso Avati “Il Silenzio del Mondo”.

“Il Silenzio del Mondo” narra di una saga familiare ambientata tra l’avvento del fascismo fino ai giorni nostri, è un romanzo sulla diversità dell’essere sordi, sul linguaggio e sul dolore del comunicare.

Tommaso Avati, scrittore e sceneggiatore figlio del noto regista Pupi Avati, si è sempre diviso tra cinema e letteratura. Nel 2014 ha vinto il Montreal World Film Festival per la miglior sceneggiatura per “Il ragazzo d’oro”, nel 2020 ha vinto il Nastro d’argento per il miglior soggetto per il film “Signor Diavolo”.

Ha scritto due romanzi. “Ogni città ha le sue nuvole” (2017) e “Quasi tre!” (2018). Vive a Roma.

Comdurrà la serata e l’intervista all’autore la giornalista Paola Pastorelli.

Sabato 11 giugno alle ore 18.00 Auditorium San Francesco.

L’evento sarà interamente tradotto simultaneamente in Lis.