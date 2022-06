'Santa': un tuffo con la prora puntata sulle bellezze del Tigullio - LevanteNews

Un tuffo nelle bellezze del Tigullio nella prima giornata di attività del “Tributo a Carlo Riva”, il ritrovo nazionale dei motoscafi nati grazie alla geniale creatività di questo progettista navale. Oggi la carovana delle imbarcazioni è partita verso Portofino alle 11.30. Dopo il giro in parata nel Borgo, i motoscafi sono partiti per San Fruttuoso e poi per Camogli, con navigazione davanti al paese. A quel punto rientro verso Santa Margherita, con una sosta a Punta Chiappa per il pranzo e per fare delle prove di abilità nell’ormeggio in banchina. Questa sera alle 20.30 ci saranno un aperitivo e una cena di benvenuto al Grand Hotel Miramare, sede della Riva Society Tigullio. A seguire uno spettacolo pirotecnico.

(Foto: Blue Passion Photo)