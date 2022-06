Recco: "Martedì 7 la consegna del premio Emilio Razeto" - LevanteNews

Dalla Pro Loco di Recco

Il giorno 7 Giugno 2022 alle ore 21.00 si terrà presso la Sala Polivalente Franco Lavoratori (Via Ippolito d’Aste 2B) una serata dal titolo “Obiettivo su Recco”, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Recco con il Patrocinio del Comune di Recco.

La serata verterà sul tema della fotografia: verranno premiati i vincitori del Concorso Fotografico “Cartoline da Recco: dalle colline di Recco” con la consegna del Premio Emilio Razeto, verrà lanciato il nuovo contest fotografico del 2022 e verrà presentato il progetto del “Circolo Fotografico del Golfo Paradiso”.

Sarà l’occasione per fare anche alcune riflessioni sull’arte fotografica grazie alla discussione sul tema “Fotografia: arte o semplice documento?” tenuta da Massimo Vanzi, Vice Presidente e Presidente del Circolo Fotografico Monzese fino al 2018, anno del suo trasferimento a Recco.

Nei suoi anni da dirigente del Circolo monzese, Massimo Vanzi era solito proporre serate a tema su mostre, libri fotografici, storia della fotografia e tecnica fotografica e da molti anni è appassionato fotografo ma anche studioso di tecnica fotografica: nella sua libreria sono presenti più di 600 titoli sul tema e più di 100 tra saggi, enciclopedie e libri d’arte fotografica.

Durante la serata si affronterà il tema del travagliato rapporto tra Arte e Fotografia; la tecnica fotografica ha ancora, spesso, difficoltà in determinati ambienti ad essere accettata come forma artistica degna, ad esempio, di comparire nei templi canonici dell’arte.

Verranno brevemente analizzati alcuni stili fotografici artistici contemporanei mostrando il lavoro di autori di riferimento e verrà anche mostrato, con esempi concreti, quale sia il contributo che possono dare i fotoamatori che frequentano i circoli fotografici senza avere l’ambizione di entrare nei musei con le loro opere, ma che sentono comunque lo stimolo di ricercare qualcosa di diverso e di nuovo.

Una serata che si prospetta interessante per chi è già appassionato di fotografia e per chi vuole avvicinarsi a questo mondo.