Rapallo: Vespucci, l'auspicio che ritorni il saluto delle navi - LevanteNews

Per chi conosce il mondo e le usanze della marineria ligure è chiaro il ricordo delle navi i cui comandanti rivieraschi, prima dell’arrivo a Genova o alla partenza, passavano sottocosta e con tre colpi di sirena salutravano la famiglia, gli amici. Oppure puntavano su Camogli per salutare gli ospiti della casa di riposo della gente di mare: l’ultima volta lo fece, su una motovedetta, l’ammiraglio Felicio Angrisano prima di lasciare il comando a Genova.

Il governo Monti pose fine con un decreto (2 marzo 2012) a questa usanza, vietandola. Senza capire che il caso Concordia non c’entrava nulla con una tradizione secolare.

L’arrivo in rada a Rapoallo della Amerigo Vespucci con il suo comandante Massimiliano Rosaguta, ha riacceso in molti anziani marittimi la speranza che quell’assurdo decreto possa essere dimenticato. Per altro, inutile farsi illusioni, i tempi sono cambiati: pochissimi i comandanti rivieraschi, pochissime le navi che potrebbero deviare dalla rotta (“sperperando” combustibile).

A proposito dell’arrivo della Vespucci, a Rapallo il neopresidemnte del Lions Club Rapallo Host, il recchese Giancarlo tanfani, dichiara: “Siamo onorati e lieti di essere presenti in città avendo come scopi l’essere utili alla comunità, premiando il comandante Massimiliano Siragusa quale esempio da seguire . Ancora un pensiero al nostro Presidente Lelio Milanti che sabato ci ha lasciati, che ha fortemente voluto organizzare l’incontro e la consegna del Premio al comandante Masimiliano Rosaguta”.