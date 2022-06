Rapallo: "Tunnel Fontanabuona, Toti eviti un errore storico" - LevanteNews

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo il testo inviato al presidente Giovanni Toti e all’assessore regionale Raul Giacomo Giampedrone

La seguente per invitarVi a evitare un errore storico, ripensando al progetto per il tunnel Rapallo-Fontanabuona. Un progetto non condiviso al quale i cittadini, sopratutto quelli di Rapallo stanno valutando i documenti depositati accorgendosi del rischio-idrogeologico e una devastazione di alcune zone della città, già urbanizzata prepotentemente.

Mentre tutta Europa inverte la tendenza, carichi su tir e camion continueranno a viaggiare su gomma inquinando strade e provocando nuovo traffico.

A questo si aggiungeranno anni di operazioni di scavo che succhieranno energia a man bassa, migliaia di metri cubi di roccia e terreno che verranno rimossi e smaltiti.

Acciai, cemento, calcestruzzo, alberi abbattuti, terreni espropriati e rumore più che avvicinare la Valle alla Riviera, avvicinano vulnerabilità per l’ambiente di un territorio già precario.

Secondo il progetto depositato i costi di questa operazione sono notevoli, ma con l’aumento delle materie prime e del costo delle lavorazioni in generale rischiamo che il “budget” sia sottostimato.

Abbiamo bisogno di risorse economiche, sia nella Valle che in Riviera per mantenere l’esistente, per la manutenzione delle strade, sentieri e muri, cioè le vere infrastrutture che servono.

Rapallo e non solo pagherebbero un prezzo altissimo se si aprissero davvero questi cantieri.

Inoltre ci riteniamo offesi che la gestione di quest’opera, la costruzione e la successiva concessione sia affidata ad Autostrade.

Per una volta la politica e le pubbliche amministrazioni ascoltino i cittadini e riavvicinino le distanze abissali che in questi anni hanno diviso istituzioni e popolazione.