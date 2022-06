Rapallo: "Puc, ordine dl giorno del Pd rigettato" - LevanteNews

Da Gianluca Cecconi segretario circolo Pd Rapallo (Ricordiamo che Rapallo è dotato del Puc come ha confermato il Con siglio di Stato)

Il 31 Maggio 2022, si è svolto l’ennesimo Consiglio Comunale “farsa”, si usiamo questa parola perché come Partito Democratico non possiamo più sopportare l’arroganza con la quale il Sindaco e la sua Amministrazione si confronta politicamente con l’opposizione, legittimata dal voto popolare; siamo costernati e delusi nel vedere la mancanza di rispetto e di educazione verso un consigliere che si è sempre distinto per il dibattito civile. Non siamo sudditi ma cittadini!

Al di là della propaganda e dell’autocelebrazione sarebbe bene ricordarselo, ogni tanto. Come vogliamo ricordare ai cittadini, che la Maggioranza che governa la nostra città, ha votato contro ad un ordine del giorno del partito democratico, che chiedeva di coinvolgere noi cittadini nel dibattito sul PUC. Questo per far capire a che punto siamo arrivati. Il Sindaco si erige a “paladino” della legalità della nostra città, bene Noi vigileremo e continueremo a dire quello che pensiamo, in modo libero e leale, civile, democratico.