Rapallo: polizia urbana, i complimenti a Gianfranco Libraro - LevanteNews

Il comandante della Polizia urbana di Chiavari, Fabio Lanata, arriva da Rapallo; anche Federica Genovese, comandante la polizia urbana di Sestri Levante proviene da Rapallo che si conferma una scuola per la formazione di uomini cui è richiesta una sempre maggiore preparazione in un ventaglio di compiti sempre più ampio.

Oggi Rapallo vanta alla guida della polizia municipale Marco Delpero, dirigente che ha alle spalle una vasta esperienza e possiede grande professionalità. In grado di far maturare negli agenti le loro competenze. E ieri il sindaco C arlo Bagnasco, lo stesso comandante Marco Delpero e l’assessore Franco Parodi, hanno rivolto i loro complimenti al neo ispettore della polizia urbana Gianfranco Libraro, in precedenza in forza di agente. Dice il sindaco: “Competenza e affidabilità al servizio della nostra Rapallo, complimenti e buon lavoro!”.