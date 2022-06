Pallanuoto M/ Chiavari Nuoto, under 20 sconfitti dal Sori - LevanteNews

Dalla Chiavari Nuoto

È calato il sipario sulla stagione degli U20 verde blu, sconfitti nella trasferta di Sori 8-4 dai padroni di casa, quarti in classifica e che andranno a fare le semifinali di categoria a Napoli. La Chiavari Nuoto fa agli amaranto un grosso in bocca al lupo per il proseguo della loro stagione. Con questa partita finisce anche il percorso nelle giovanili di alcuni verde blu; un ringraziamento speciale a: Jacopo Chiavaccini, Nicoló Durli, Luca Lanzi e Andrea Laurita che hanno giocato la loro ultima partita con il settore giovanile della Chiavai Nuoto. La società del Presidente Ghio, continuerà a far crescere, con il proprio vivaio, i futuri giocatori della prima squadra del domani.

R.N. Sori 8 – Chiavari Nuoto 4 (3-0) (1-1) (4-2) (0-1)

R.N. Sori: Benvenuto S, Natale 1, Olcese 1, Mauceri 3, Cocchiere 2, Bisso, Congiu, Cavassa 1, Piatti, Benvenuto G, Alia, Carlini, Molinari. All. Ferreccio

Chiavari Nuoto: Dinu A, Ghiselli, Lanzi, Mangiante, Capurro 1, Durli, Del Maestro, Chiavaccini 2, Campodonico, Schiaffino, Semplicini, Laurita 1, Valeriani. All. Dinu R.