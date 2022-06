Camogli: Festival Govi termina alla grande con un omaggio a Marzari - LevanteNews

Da Fondazione Teatro Sociale Camogli

I Guastavino e i Passalacqua, Giuseppe Marzari, un uomo in frac e Gildo Peragallo, ingegnere chiudono al Teatro Sociale Camogli la prima edizione del Festival Gilberto Govi, segnata dal successo travolgente de I maneggi per maritare una figlia con Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi

Si avvia a conclusione la prima edizione del Festival Gilberto Govi, prodotto e ospitato dal Teatro Sociale Camogli, segnata dal successo travolgente de I maneggi per maritare una figlia con Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi, tale da aver comportato l’aggiunta di tre recite per far fronte alle moltissime richieste.

Il Festival si chiude con altri due classici del repertorio goviano e un omaggio a Giuseppe Marzari, il principale “rivale” di Govi.

Venerdì 3 giugno, alle ore 21.00, la Compagnia Genova Spettacoli mette in scena I Guastavino e i Passalacqua, con la regia di Emilio De Marchi (che ha anche rivisto il copione originale di Emanuele Canesi) e Giunio Lavizzari Cuneo nella parte del protagonista, il portinaio Pellegro. La vicenda ruota attorno a un’eredità contesa tra le famiglie Guastavino e Passalacqua, con in mezzo Pellegro, che ha due soli obiettivi: continuare a suonare il suo inseparabile clarinetto e impadronirsi della chiave della fornitissima cantina della defunta.

Sabato 4 giugno, alle ore 21.00, Lunaria Teatro presenta Giuseppe Marzari, un uomo in frac, con protagonista Andrea Benfante e la regia di Daniela Ardini. Lo spettacolo, nato da un’idea di Cesare Viazzi, è un omaggio al principale antagonista di Govi, Giuseppe Marzari. Comico, umorista e macchiettista, Marzari è stato, tra le altre cose, l’inventore della maschera genovese O scio Rataella, una sorta di antenato del Gabibbo, impersonato numerosissime volte nel programma regionale di radio RAI Il Bazar del mugugno. Tra monologhi e canzoni, lo spettacolo fa rivivere una voce della grande radio d’altri tempi, che consacrò il più importante interprete della “genovesità” insieme a Govi.

Domenica 5 giugno, alle ore 21.00, il Festival si chiude con un altro cavallo di battaglia di Govi, Gildo Peragallo, ingegnere, tre atti comici di Emerico Valentinetti, con la Compagnia “La Torretta” di Savona e Lorenzo Morena protagonista e regista. Si tratta di una delle commedie più note di Govi, piena di equivoci spassosi e di colpi di scena rocamboleschi. Il protagonista, Gildo Peragallo, che si fa chiamare ingegnere senza esserlo, da alcuni è considerato un tipo eccentrico, tutto genio e sregolatezza. Il suo fantasioso ingegno, la sua propensione alla burla, all’invenzione, alla bugia, danno vita a situazioni assurde e paradossali. Fino al finale a sorpresa di uno spettacolo capace di tenere desta l’attenzione dello spettatore come un vero e proprio “giallo”.

Prezzi: da 20 € a 25 €. Biglietterie:

– Teatro Sociale Camogli dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Tel: 0185-1770529. E-mail: biglietteria@teatrosocialecamogli.it

– Proloco Camogli negli orari d’apertura. Tel: 0185-771066. E-mail: info@prolococamogli.it

– Proloco Recco negli orari d’apertura. Tel. 0185-722440. E-mail: info@prolocorecco.it

– Hotel Cenobio dei Dogi. Tel. 0185-7241.

Il programma completo del Festival e tutte le informazioni relative sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del teatro.