Calvari: il Passo di Romaggi riacquista il suo nome - LevanteNews

Dal Lascito Cuneo

Ci sono voluti anni per arrivare a ridare il suo vero nome al valico tra la Fontanabuona e la Val Cichero sulla strada provinciale SP 42: non Passo Pozza del Lupo, come erroneamente era stato scritto sul grande pannello dalla Provincia di Genova, ma Passo di Romaggi, che è la sua effettiva e ben documentata denominazione storica.

A raggiungere l’obiettivo, a conclusione di infinite insistenze, c’è riuscito, su interessamento del Centro culturale del Lascito Cuneo di Calvari, il consigliere metropolitano Elio Cuneo, già sindaco di Coreglia, che si è preso a cuore il problema facendo opera di convincimento presso gli uffici della Città Metropolitana, dove ha scoperto anche l’origine dell’errore: una carta della Regione Liguria sulla quale figurava la denominazione sbagliata.

In realtà il Passo della Pozza del Lupo esiste, ma si trova più avanti, lungo il sentiero “dei 7 Passi”, l’itinerario realizzato all’epoca della Comunità Montana Fontanabuona per collegare Carasco a Lorsica con un percorso escursionistico che interseca la strada carrozzabile Calvari-Cichero appunto al Passo di Romaggi.

Di questa carrozzabile sta per scoccare il 60° anniversario. Venne infatti inaugurata il 22 luglio del 1962 non appena completato il collegamento fra le due vallate. Il nuovo pannello giunge proprio in tempo per la ricorrenza di un avvenimento che vide la conclusione di un’avventura che sembrava irrealizzabile. I lavori erano stati infatti iniziati a Calvari nel marzo del 1955 con il solo ausilio di piccone pala e carriola e solo tre anni dopo, impiegando una ruspa, la strada fece un balzo di due chilometri giungendo a Certenoli. Il Passo di Romaggi venne raggiunto il 3 gennaio del 1961 ma per arrivare a Cichero ci vollero altri sei mesi. Dopodiché, fatte le opere di livellamento e la posa dei tombini, il 3 luglio dell’anno successivo la strada fu aperta al transito e il 22 ne venne fatta l’inaugurazione.